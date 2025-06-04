Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

SAT.1Staffel 1Folge 8
Folge 8: Fan extrem

23 Min.Ab 12

Ein Mädchen wird mit hohem Fieber und Kreislaufkollaps in die Klinik eingeliefert. Der Arzt entdeckt ein selbstgestochenes Tattoo - und noch ahnt niemand, wer oder was hinter dem mysteriösen Motiv steckt. - Ein Junge ist plötzlich aggressiv im Unterricht. Zu Hause setzt sich seine Wut fort. Was hat der Inhalt seiner diversen Verstecke mit seinem eigenartigen Verhalten zu tun? Eltern und Experten stehen vor Rätseln. Doch sein Geheimnis ist bittersüß ...

