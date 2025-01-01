Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Von allem ein bisschen wird schnell zu viel

SAT.1Staffel 1Folge 2
Von allem ein bisschen wird schnell zu viel

Von allem ein bisschen wird schnell zu vielJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 2: Von allem ein bisschen wird schnell zu viel

23 Min.Ab 12

Ein Jugendlicher bricht nach dem Familienurlaub in Thailand zusammen. Ist er todkrank? Die Diagnose "Fettleber" macht den Einsatz einer Ernährungsberaterin nötig und die deckt ein Familiengeheimnis auf. - Die 13-jährige Lara will eine berühmte Influencerin werden und präsentiert sich dafür im Internet. Ihre Tante sorgt sich, denn das Mädchen gibt viel zu viel von sich preis. Warum sehnt sich das Mädchen so sehr nach der Anerkennung im Netz?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring - Die Familienhelfer
SAT.1
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Alle 4 Staffeln und Folgen