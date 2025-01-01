Von allem ein bisschen wird schnell zu vielJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 2: Von allem ein bisschen wird schnell zu viel
23 Min.Ab 12
Ein Jugendlicher bricht nach dem Familienurlaub in Thailand zusammen. Ist er todkrank? Die Diagnose "Fettleber" macht den Einsatz einer Ernährungsberaterin nötig und die deckt ein Familiengeheimnis auf. - Die 13-jährige Lara will eine berühmte Influencerin werden und präsentiert sich dafür im Internet. Ihre Tante sorgt sich, denn das Mädchen gibt viel zu viel von sich preis. Warum sehnt sich das Mädchen so sehr nach der Anerkennung im Netz?
