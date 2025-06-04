Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Mein Körper gehört mir

SAT.1Staffel 1Folge 9
Mein Körper gehört mir

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 9: Mein Körper gehört mir

23 Min.Ab 12

Eine verzweifelte junge Mutter kommt mit ihrem kranken Baby in die Klinik. Die junge Mutter schildert, dass sie nicht mehr Stillen kann. Körperlich scheint sie dazu aber durchaus in der Lage. Was ist hier los? - Und: Eine Sechsjährige wird nachts in Alpträumen von einem Monster heimgesucht und flüchtet mehrmals aus ihrem Kinderzimmer in das Bett der Eltern. Keiner ahnt, dass das Monster echt ist ...

