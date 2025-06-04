Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Computerspielsucht

SAT.1Staffel 1Folge 6
Computerspielsucht

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 6: Computerspielsucht

23 Min.Ab 12

Ein 15-Jähriger zieht sich bei einem Wutanfall eine schwere Schnittverletzung zu und reagiert aggressiv auf das Rettungsteam und seine Eltern. Für diese ist das Zimmer ihres Sohnes schon lange Sperrgebiet. Der Teenager zockt viel am Computer - doch was versteckt der Junge dort sonst noch? - Eine Zehnjährige schläft nachts fast nicht mehr und terrorisiert ihre Eltern. Keiner ahnt, dass die Kleine ein Geheimnis mit sich herumträgt, das sie aus gutem Grund niemandem sagen kann ...

