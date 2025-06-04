Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Pommes! Pommes! Pommes!

SAT.1Staffel 1Folge 79
Pommes! Pommes! Pommes!

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 79: Pommes! Pommes! Pommes!

23 Min.Ab 12

Beim Versuch, Pommes zuzubereiten, verbrennt sich ein 15-Jähriger am heißen Öl und bricht im Rauch zusammen. Hat der Junge eine gefährliche Rauchvergiftung erlitten? - Eine Tochter behandelt ihre Mutter plötzlich wie ihre ärgste Feindin. Welches Geheimnis will die Mutter nicht preisgeben, was das Verhalten der Tochter verursacht?

