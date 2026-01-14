Kosmoo und die Papageien-DiebeJetzt kostenlos streamen
Kosmoo
Folge 1: Kosmoo und die Papageien-Diebe
27 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Robbes Vater will einen guten Eindruck machen und ein Kokosnuss-Süppchen kochen, da er sich am nächsten Tag in einem Restaurant für eine Stelle bewerben will. Wie gut, dass Kosmoo am Hafen eine Kokosnuss gefunden hat. Doch dann stellt sich heraus, dass die Kokosnuss hohl ist! Ein Papageien-Ei befindet sich darin. Robbe und Ellis kommen einer Diebesbande auf die Spur, die Papageien-Eier illegal ins Land schmuggelt, um die Vögel zu verkaufen, sobald sie geschlüpft sind.
