Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kosmoo

Kosmoo und der Schatz des Einäugigen

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 9vom 14.01.2026
Kosmoo und der Schatz des Einäugigen

Kosmoo und der Schatz des EinäugigenJetzt kostenlos streamen

Kosmoo

Folge 9: Kosmoo und der Schatz des Einäugigen

24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Robbes Vater Markus hat auf dem Flohmarkt ein Gemälde erstanden und will es unbedingt im Wohnzimmer aufhängen. Und das, obwohl zwei Männer zuvor versucht haben, ihm das Gemälde für einen hohen Preis wieder abzukaufen. Am nächsten Tag ist das Bild verschwunden. Doch das Bild ist nicht etwa wertvoll. Mit Kosmoos Hilfe erkennen Robbe und Ellis, dass sich darauf versteckte Hinweise befinden, die zu einem Schatz führen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Kosmoo
Studio 100 International
Kosmoo

Kosmoo

Alle 3 Staffeln und Folgen