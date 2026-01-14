Kosmoo und die HundeshowJetzt kostenlos streamen
Kosmoo
Folge 8: Kosmoo und die Hundeshow
26 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Robbes Vater will unbedingt mit Kosmoo bei einem Wettbewerb für Hunde teilnehmen. Der Sieger wird nämlich auf der Verpackung einer bekannten Marke für Hundenahrung zu sehen sein! Robbe und Ellis wollen nicht, dass Kosmoo zu sehr ins Rampenlicht gerät, damit niemand seine Superkräfte entdeckt. Deshalb beschließen sie, Kosmoo dazu zu bringen, sich den Aufgaben zu verweigern. Doch dann merken sie, dass sie nicht die einzigen Saboteure vor Ort sind...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick