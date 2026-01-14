Kosmoo und der verschleppte SkipperJetzt kostenlos streamen
Kosmoo
Folge 6: Kosmoo und der verschleppte Skipper
26 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Wieder einmal hat Robbes Vater einen neuen Job angenommen. Diesmal arbeitet er als Wachmann in einer Bank. Und prompt wird die Bank ausgeraubt! Da die Polizei schnell vor Ort ist und einen der Bandenmitglieder festnehmen kann, nehmen die Bankräuber kurzerhand RObbes Vater als Geisel und fahren mit ihm zu einer nahegelegenen Mühle, um dort den gefangenenaustausch vorzubereiten. Doch mit Kosmoos Hilfe finden Robbe und Ellis schnell eine Spur, die zur Mühle führt...
