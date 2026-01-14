Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kosmoo und das Fisch-Attentat

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 12vom 14.01.2026
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Kellnern ist nicht gerade Markus' Stärke. Dennoch gibt Robbes Vater sein Bestes bei seinem neuen Job in einem Restaurant. Doch plötzlich kommt es zu einem Vorfall: mehreren Gästen wird schlecht und sie müssen ins Krankenhaus gebracht werden. Ellis wird schnell misstrauisch, schließlich gehört das Restaurant zu den angesehensten der Stadt. Mit Hilfe von Kosmoo findet sie heraus, dass jemand absichtlich verdorbenen Fisch an das Restaurant geliefert haben muss.

