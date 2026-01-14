Kosmoo und die WaldretterJetzt kostenlos streamen
Kosmoo
Folge 1: Kosmoo und die Waldretter
26 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Robbe und Kosmoo treffen beim Joggen im Stadtwald zwei Arbeiter. Mit Entsetzen hören sie, dass der Wald abgeholzt werden soll! Der Bürgermeister will auf dem Gelände neue Wohnungen errichten. Robbe, Ellis und Markus organisieren eine Demonstration. Aber das allein reicht nicht, um den Wald zu retten, denn der Bürgermeister hat finstere Pläne.
