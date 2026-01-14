Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kosmoo und die Gespensterjagd

Studio 100 KidsStaffel 3Folge 2vom 14.01.2026
27 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Ellis‘ Cousin Floris wagt sich mitten in der Nacht in ein altes Fabrikgebäude. Er will nach übernatürlichen Wesen suchen. Weil sie sich Sorgen macht, hält Ellis mit ihm per Videochat Kontakt. Doch dann bricht der Kontakt ab, und Floris ist verschwunden! Robbe und Kosmoo helfen Ellis und begeben sich auf Spurensuche in der unheimlichen Fabrik.

