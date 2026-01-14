Kosmoo und der BrandstifterJetzt kostenlos streamen
Kosmoo
Folge 4: Kosmoo und der Brandstifter
29 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Robbe ist ein echter Glückspilz! Er hat ein Wochenende bei der Feuerwehr gewonnen. Während Robbe lernt, wie man Brände löscht, streifen Kosmoo und Ellis allein durch die Gegend … und entdecken dabei prompt ein Feuer! Es stellt sich heraus, dass ein gefährlicher Brandstifter in der Stadt sein Unwesen treibt. Bald finden Ellis und Kosmoo eine erste Spur.
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