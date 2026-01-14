Kosmoo und die Kakerlagen-PlageJetzt kostenlos streamen
Kosmoo
Folge 8: Kosmoo und die Kakerlagen-Plage
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Es hätte so ein schönes Wochenende werden können! Robbes Eltern sind verreist. Robbe verbringt die Zeit bei Ellis. Doch die Nacht wird unruhig: Ein Einbruch bei Ellis’ Eltern raubt allen den Schlaf. Wie konnten die Täter unbemerkt eindringen, obwohl die Alarmanlage eingeschaltet war? Und wie hängt der Einbruch mit der gerade erst beseitigten Kakerlakenplage zusammen?
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