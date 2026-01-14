Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kosmoo

Kosmoo und die Computer-Zocker

Studio 100 InternationalStaffel 3Folge 5vom 14.01.2026
Kosmoo und die Computer-Zocker

Kosmoo und die Computer-ZockerJetzt kostenlos streamen

Kosmoo

Folge 5: Kosmoo und die Computer-Zocker

27 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Robbes Ferienjob läuft gut. Sein Chef verkauft Computer- und Konsolenspiele, und er hat einen großen Coup gelandet: Der Laden bekommt eine exklusive Spezial-Edition des neuesten Hits “Revolution War”! Doch nicht nur Robbe ist scharf auf das neue Game. Ein Kunde, der in letzter Zeit verdächtig oft im Laden war, erregt Robbes Misstrauen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Kosmoo
Studio 100 International
Kosmoo

Kosmoo

Alle 3 Staffeln und Folgen