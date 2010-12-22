Küstenwache
Folge 11: Um jeden Preis
An Bord ihrer Segelyacht genießen Katja und Stefan Gröne Zweisamkeit und Ruhe. Doch als sie auf hoher See einem Mann helfen wollen, dessen Motorboot angeblich liegen geblieben ist, wird der gemütliche Segeltörn binnen Sekunden zum Albtraum: Sie werden brutal überfallen und betäubt.Die Küstenwache, die das führerlose Segelboot kurz darauf findet, steht vor einem Rätsel. Von Bord wurde nichts gestohlen. Auch die Grönes können sich den Überfall nicht erklären. Als Arzt und Psychotherapeutin sind sie gut situiert und haben sich nie etwas zu Schulden kommen lassen. Waren sie nur Zufallsopfer? Doch je mehr die Beamten in Katja Grönes beruflicher Vergangenheit forschen, desto mehr Ungereimtheiten fördern sie zutage.
