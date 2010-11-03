Küstenwache
Folge 4: Der Feind im Dunkeln
Mit hohem Tempo fliegt eine schnittige Motoryacht über das Wasser. Schöner hätte der Tag kaum sein können. Julia Willbrand, Adrian Riklin und Lars Dollinger genießen Sonne, Wind und Geschwindigkeit. Stolz bringt Adrian sein neues Boot auf Höchsttouren. Zur gleichen Zeit befindet sich die "Albatros II" auf Patrouillenfahrt. Ein ruhiger Tag zeichnet sich ab. Sanitäter Kai Norge nutzt die Gelegenheit, eine unglaubliche Geschichte zum Besten zu geben. Gespannt lauscht die Crew seiner Erzählung. Da erreicht ein Notruf die Brücke: Julia Willbrand bittet um Hilfe. Als die Küstenwache kurz darauf bei der Yacht eintrifft, kauert die verängstigte Frau am Steuerstand, in der Hand ein blutiges Messer. Von Adrian und Lars fehlt jede Spur.
