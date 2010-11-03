Zum Inhalt springenBarrierefrei
KultKrimiStaffel 14Folge 4vom 03.11.2010
Folge 4: Der Feind im Dunkeln

44 Min.Folge vom 03.11.2010Ab 12

Mit hohem Tempo fliegt eine schnittige Motoryacht über das Wasser. Schöner hätte der Tag kaum sein können. Julia Willbrand, Adrian Riklin und Lars Dollinger genießen Sonne, Wind und Geschwindigkeit. Stolz bringt Adrian sein neues Boot auf Höchsttouren. Zur gleichen Zeit befindet sich die "Albatros II" auf Patrouillenfahrt. Ein ruhiger Tag zeichnet sich ab. Sanitäter Kai Norge nutzt die Gelegenheit, eine unglaubliche Geschichte zum Besten zu geben. Gespannt lauscht die Crew seiner Erzählung. Da erreicht ein Notruf die Brücke: Julia Willbrand bittet um Hilfe. Als die Küstenwache kurz darauf bei der Yacht eintrifft, kauert die verängstigte Frau am Steuerstand, in der Hand ein blutiges Messer. Von Adrian und Lars fehlt jede Spur.

KultKrimi
