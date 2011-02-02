Ruf aus der VergangenheitJetzt kostenlos streamen
Küstenwache
Folge 17: Ruf aus der Vergangenheit
Ein Segelboot treibt führerlos auf der Ostsee. Unkontrolliert schlagen die Segel im Wind hin und her, an Deck ist niemand zu sehen. Sanitäter Kai Norge und der neue Maschinist Marten Feddersen setzen über und finden einen leblosen Mann, für den scheinbar jede Hilfe zu spät kommt. Doch als Norge nach seinem Puls greift, schlägt der Totgeglaubte plötzlich die Augen auf. Außer einer Kopfwunde scheint er unverletzt zu sein. Doch als Norge wissen will, wie es zu seiner Wunde gekommen ist, schaut ihn der Mann verständnislos an: Er kann sich an nichts mehr erinnern, hat keine Ahnung, wer er ist, wo er herkommt und was passiert ist. Ein vollkommener Gedächtnisverlust.Die Küstenwache nimmt die schwierigen Ermittlungen auf. Was ist an Bord des Segelbootes vorgefallen? War es ein Unfall, oder ist der Unbekannte Opfer eines Überfalls geworden?
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick