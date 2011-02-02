Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Küstenwache

Ruf aus der Vergangenheit

KultKrimiStaffel 14Folge 17vom 02.02.2011
Ruf aus der Vergangenheit

Ruf aus der VergangenheitJetzt kostenlos streamen

Küstenwache

Folge 17: Ruf aus der Vergangenheit

44 Min.Folge vom 02.02.2011Ab 12

Ein Segelboot treibt führerlos auf der Ostsee. Unkontrolliert schlagen die Segel im Wind hin und her, an Deck ist niemand zu sehen. Sanitäter Kai Norge und der neue Maschinist Marten Feddersen setzen über und finden einen leblosen Mann, für den scheinbar jede Hilfe zu spät kommt. Doch als Norge nach seinem Puls greift, schlägt der Totgeglaubte plötzlich die Augen auf. Außer einer Kopfwunde scheint er unverletzt zu sein. Doch als Norge wissen will, wie es zu seiner Wunde gekommen ist, schaut ihn der Mann verständnislos an: Er kann sich an nichts mehr erinnern, hat keine Ahnung, wer er ist, wo er herkommt und was passiert ist. Ein vollkommener Gedächtnisverlust.Die Küstenwache nimmt die schwierigen Ermittlungen auf. Was ist an Bord des Segelbootes vorgefallen? War es ein Unfall, oder ist der Unbekannte Opfer eines Überfalls geworden?

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

Küstenwache
KultKrimi
Küstenwache

Küstenwache

Alle 17 Staffeln und Folgen