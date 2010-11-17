Küstenwache
Folge 6: Abgezockt
Der Winter hat die Ostseeküste fest in Griff. Für die kleine Yacht-Charterfirma von Sabine und Thomas Wessel wird die finanzielle Lage immer prekärer. Doch während sich Sabine um das Überleben der Firma sorgt, ist ihr Bruder mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Seine Freundin Corinna Homann, die in ihrer Firma als Büroangestellte arbeitet, wird von einem Mann bedroht. Erik Zietlow ist ihr Exfreund, der, nach einem folgenschweren Verkehrsunfall bei dem Corinna am Steuer saß, die junge Frau erpresst. Thomas Wessel versucht verzweifelt, seiner Freundin zu helfen. Doch Corinna gerät immer mehr in Panik. Einige Tage später sind die Wachhabende Saskia Berg und der Maschinist Wolfgang Unterbaur in einem außergewöhnlichen Einsatz auf dem Arbeitsschlepper der Bundespolizei unterwegs. Die Fahrrinnen der Ostsee müssen vom Eis befreit werden. Eine wohlverdiente Pause bleibt ihnen verwehrt, denn die Leiche von Corinna Homann wird entdeckt.
