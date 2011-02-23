Küstenwache
Folge 20: Logbuch der Lügen
Begleitet von breitem öffentlichen Interesse und Beifall der Medien beendet der Extremsegler Alexander Bischoff an Bord seiner "Artic-Challenger" eine spektakuläre Rekord-Weltumseglung. Einhand und nonstop umrundete er die Erde auf einer bis dahin noch nie durchsegelten Route. Auch die Crew der "Albatros II" ist von Bischoffs Leistung beeindruckt - bis sie die Leiche einer jungen Frau aus dem Wasser zieht, die herausgerissenen Seiten eines Schiffslogbuchs in der Tasche hat. Der darauf erwähnte Schiffsname: "Arctic Challenger", Bischoffs Yacht. Die Tote heißt Tanja Hauler und wurde von ihrem Ex-Ehemann Lars vor einem knappen Jahr als vermisst gemeldet. Allerdings liegt der Todeszeitpunkt noch keine 24 Stunden zurück. Was hat Bischoff mit der Sache zu tun?
