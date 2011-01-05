Küstenwache
Folge 13: Alles oder nichts
Am 19. April 1997 lief die "Küstenwache"-Crew zu ihrem ersten Einsatz auf der Ostsee aus. Mit an Bord der "Albatros": Elmar Gehlen alias Maschinist Wolfgang Unterbaur. 13 Jahre lang im unermüdlichen Einsatz auf hoher See - Elmar Gehlen hat das Gesicht der Serie entscheidend mitgeprägt. Seine immer wieder unkonventionelle Art verhinderte nicht nur die ein oder andere Katastrophe, sondern sorgte stets für Überraschung und Witz. Nun nimmt er seinen Abschied. Unterbaur geht auf große Weltreise. Für Wolfgang Unterbaur ist es so weit: Mit vereinten Kräften schultern er und Wilm Castrup das neue Segel für Unterbaurs Segelyacht und tragen es an Bord der "Christine". Neugierig sieht sich der junge Schrotthändler auf dem Boot um und folgt Unterbaur dann unter Deck, wo er ihm beim Verstauen von Vorräten hilft.
