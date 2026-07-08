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Niederbauen (NW)

SAT.1Staffel 11Folge 1vom 08.07.2026
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Folge 1: Niederbauen (NW)

16 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12

Diese Woche führt die Reise auf den Niederbauen in Nidwalden. Hoch über dem Vierwaldstättersee begegnet die Sendung Menschen, deren Alltag von Natur, Tradition und Weitblick geprägt ist: ein Gleitschirm-Fluglehrer, der als „Adler von Emmetten“ die Freiheit der Lüfte lebt, eine Schlossherrin zwischen Geschichte und Gegenwart sowie eine Alpfamilie, deren Leben vom Rhythmus der Natur bestimmt wird.

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