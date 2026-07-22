Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
landuf, landab

Bellinzona e Valli (TI)

SAT.1Staffel 11Folge 3vom 22.07.2026
Bellinzona e Valli (TI)

Bellinzona e Valli (TI)Jetzt kostenlos streamen

landuf, landab

Folge 3: Bellinzona e Valli (TI)

16 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 12

Diese Woche führt die Reise ins Tessin. Zwischen Tälern, Bergen und ursprünglichen Landschaften begegnet die Sendung Menschen, die eng mit der Natur und dem alpinen Leben verbunden sind: ein Bio-Landwirt, der traditionelle Landwirtschaft mit modernen Ideen verbindet, eine Leiterin der Scuola Alpina, die Wissen über die Natur und das Leben in den Alpen weitergibt, sowie eine Hüttenwartin, die sich mit Leidenschaft auf die Saison in einer abgelegenen Berghütte vorbereitet.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

landuf, landab
SAT.1
landuf, landab

landuf, landab

Alle 11 Staffeln und Folgen