Bellinzona e Valli (TI)Jetzt kostenlos streamen
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Folge 3: Bellinzona e Valli (TI)
16 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 12
Diese Woche führt die Reise ins Tessin. Zwischen Tälern, Bergen und ursprünglichen Landschaften begegnet die Sendung Menschen, die eng mit der Natur und dem alpinen Leben verbunden sind: ein Bio-Landwirt, der traditionelle Landwirtschaft mit modernen Ideen verbindet, eine Leiterin der Scuola Alpina, die Wissen über die Natur und das Leben in den Alpen weitergibt, sowie eine Hüttenwartin, die sich mit Leidenschaft auf die Saison in einer abgelegenen Berghütte vorbereitet.
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