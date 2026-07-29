landuf, landab
Folge 4: Gstaad Saanenland (BE)
16 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 12
Diese Woche führt die Reise ins Saanenland im Berner Oberland. Inmitten der Bergwelt begegnet die Sendung Menschen, die Tradition, Handwerk und Naturwissen lebendig halten: ein Züchter von Saanenziegen mit Leidenschaft für eine traditionsreiche Schweizer Rasse, eine Chaletmalerin, die Holzfassaden kunstvoll gestaltet, sowie ein erfahrener Pilzkenner, der sein Wissen über die faszinierende Welt der heimischen Pilze weitergibt.
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