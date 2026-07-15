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Seetal Lenzburg (AG)

SAT.1Staffel 11Folge 2vom 15.07.2026
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Folge 2: Seetal Lenzburg (AG)

16 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Diese Woche führt die Reise ins Seetal im Kanton Aargau. Zwischen Seen, Wäldern und sanften Hügeln begegnet die Sendung Menschen, die ihren eigenen Weg gehen: einem Schwinger zwischen Tradition und innovativer Landwirtschaft, einem Abenteurer, der den Atlantik im Ruderboot überquert hat, sowie einem Achtsamkeitstrainer, der zeigt, wie die Natur Raum für Ruhe und neue Perspektiven schafft.

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