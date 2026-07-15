landuf, landab
Folge 2: Seetal Lenzburg (AG)
16 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Diese Woche führt die Reise ins Seetal im Kanton Aargau. Zwischen Seen, Wäldern und sanften Hügeln begegnet die Sendung Menschen, die ihren eigenen Weg gehen: einem Schwinger zwischen Tradition und innovativer Landwirtschaft, einem Abenteurer, der den Atlantik im Ruderboot überquert hat, sowie einem Achtsamkeitstrainer, der zeigt, wie die Natur Raum für Ruhe und neue Perspektiven schafft.
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