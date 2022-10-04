Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 2022Folge 18vom 04.10.2022
56 Min.Folge vom 04.10.2022Ab 12

Klaas geht der Frage nach, die uns allen unter den Fingernägeln brennt: Welcher seiner Freunde würden für Cro lügen - auch wenn es um kaputte Yachten und lustig angezogene Affen geht? Außerdem ist das trendigste Trendmagazin aller Zeiten wieder am Start: X-Future! Als wäre das noch nicht genug, wird Klaas im Studio von Riccardo Simonetti höchstpersönlich verhext, während Betterov auf der Bühne eine Song-Weltpremiere feiert.

