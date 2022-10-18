Die Show vom 18. Oktober 2022Jetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 20: Die Show vom 18. Oktober 2022
54 Min.Folge vom 18.10.2022Ab 12
Jetzt bitte nicht kreischen (es sei denn, ihr könnt nicht anders), aber Louis Tomlinson ist zu Gast bei Late Night Berlin! Mit dem plaudert Klaas ausgiebig über Musik und erklärt danach, aus welchem sehr guten Grund er kürzlich Berliner Museen beklaut hat.
Weitere Folgen in Staffel 2022
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick