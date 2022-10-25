Die Show vom 25. Oktober 2022Jetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 21: Die Show vom 25. Oktober 2022
52 Min.Ab 12
So viel Rap in einer Ausgabe Late Night Berlin gab's noch nie! Fatih Akin & Emilio Sakraya haben einen Film über Rapper Xatar gemacht. Klaas hat einen Rap-Musikvideo mit Kitty Kat, Celo und Abdi gedreht. Cap auf, Goldkette um und „Play“ drücken!
