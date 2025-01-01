Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Geschenke aus dem Jenseits

SAT.1Staffel 4Folge 100
Geschenke aus dem Jenseits

Geschenke aus dem JenseitsJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 100: Geschenke aus dem Jenseits

22 Min.Ab 12

Nina Völkel (28) bittet Lenßen & Partner um Hilfe, weil sie befürchtet, von einem Psychopathen verfolgt zu werden. Vor drei Monaten hat sie ihre beiden kleinen Töchter und ihren Ehemann bei einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht verloren. René Kuhlmann ist verdächtig, den Unfall verursacht zu haben, doch die Polizei konnte dem Drängler nichts nachweisen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen