Lenßen & Partner
Folge 28: Der mysteriöse Erbe
22 Min.Folge vom 07.06.2025Ab 12
Ingo Lenßen erhält das Testament seiner ehemaligen Mandantin Bianca Münzer, weil sie ihren Selbstmord ankündigt. Der Versuch, die Frau von ihrem Vorhaben abzubringen, scheitert - Lenßen kommt zu spät. Bei der Testamentsverlesung erlebt Maja Waldmann, Tochter der Verstorbenen, eine böse Überraschung: Ein ihr unbekannter Mann, Janus Fechner, soll die Hälfte des Vermögens erben. Lenßen & Partner stellen Nachforschungen über ihn an ...
