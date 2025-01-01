Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 6Folge 192
Folge 192: Du sollst nicht Ehe brechen

22 Min.Ab 12

Eine Frau wendet sich an Lenßen & Partner, weil sie sich von der Polizei nicht ausreichend geschützt fühlt. Nicht nur, dass sie miterleben musste, wie ihr Blind Date umgebracht wurde: Die Attentäter haben sie erkannt und verfolgen sie! Während die Polizei an der Aussage der Mandantin zweifelt, decken Lenßen & Partner ein grausames Verbrechen auf ...

