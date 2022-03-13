Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 1vom 13.03.2022
23 Min.Folge vom 13.03.2022Ab 12

Christian Storm wird von einem alten Freund angerufen. Er hat in einer alten Fabrik eine brisante Entdeckung gemacht und steckt nun in ernsten Schwierigkeiten. Als der Ermittler dort ankommt, findet er seinen Freund erschossen vor. Plötzlich wird er von einem SEK-Polizisten gestellt, der ihn für den Mörder hält. Durch einen Zufall entlarvt der Detektiv den Polizisten als Täter - aber zu spät ...

