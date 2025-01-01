Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Der entführte Kinderstar

SAT.1Staffel 6Folge 2
Der entführte Kinderstar

Der entführte KinderstarJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 2: Der entführte Kinderstar

22 Min.Ab 12

Ein junger Werbestar befindet sich im Visier eines Kinderschänders. Der Mutter des Mädchens ist ein Mann aufgefallen, der ihrer Tochter auflauert! Die Suche nach dem Täter bleibt erfolglos: Das Mädchen wird entführt. Nur kurze Zeit später finden die Ermittler das Gefängnis, doch die Kleine bleibt spurlos verschwunden. Können sie das Mädchen aus den Fängen des Kinderschänders retten?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen