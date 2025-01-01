Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 22
Folge 22: Rache einer Frau

23 Min.Ab 12

Die Ermittler von Lenßen & Partner beobachten beim Gotcha-Spielen im Wald, wie ein Mann kaltblütig erschossen wird. Die Ehefrau des Ermordeten und dessen bester Freund beschuldigen sich gegenseitig, die Tat begangen zu haben. Im Zuge der Nachforschungen stoßen die Ermittler auf ein schmutziges Geheimnis der Witwe: Sie hat eine heiße Sexaffäre mit einer Frau!

SAT.1
