Lenßen & Partner
Folge 99: Liebesverrat im Bordell
23 Min.Folge vom 05.06.2022Ab 12
Eine Mandantin glaubt, dass regelmäßig bei ihr eingebrochen wird. Die Ermittler haben einen Verdächtigen im Visier. Doch bevor sie ihn stellen können, flüchtet er. Auf der Suche nach dem Täter finden die Ermittler eine Leiche. Ist die Mandantin das nächste Opfer und können Lenßen & Partner den Mörder stoppen?
