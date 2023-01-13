Staffel 4Folge 22vom 13.01.2023
Zu Tode erschrecktJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 22: Zu Tode erschreckt
23 Min.Folge vom 13.01.2023Ab 12
Simone Lange (42) benötigt die Hilfe von Anwalt Ingo Lenßen. Ihrem Sohn Elias Lange (14) und dessen Freundin Janine Horn (15) wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Die Jugendlichen haben Simones Chef Klaus Lehmann (54) fast bis zum Herzinfarkt erschreckt. Sarah Grüner findet heraus, dass Janine unmittelbar vor dem Prank Geld von einem Unbekannten erhalten hat - das Team glaubt nicht an einen Zufall.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick