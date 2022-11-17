Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 4Folge 9vom 17.11.2022
Heile Welt im Chaos

Heile Welt im ChaosJetzt kostenlos streamen

Lenßen übernimmt

Folge 9: Heile Welt im Chaos

23 Min.Folge vom 17.11.2022Ab 12

Ina Grieger (42) erbittet Ingo Lenßens Hilfe, um eine gütliche Einigung und endlich Frieden im Streit mit Nachbarsfamilie Junker zu schaffen. Seit die Griegers eingezogen sind, machen ihnen die Nachbarn das Leben zur Hölle. Nun wirft Angie Junker (39) Ina auch noch vor, deren Sohn Philipp (12) das Gesicht zerkratzt zu haben! Doch ein paar Details passen irgendwie nicht.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen übernimmt
SAT.1

Lenßen übernimmt

Alle 4 Staffeln und Folgen