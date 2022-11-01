Staffel 4Folge 20vom 01.11.2022
Lenßen übernimmt
Folge 20: Plötzlich vor dem Nichts
23 Min.Folge vom 01.11.2022Ab 12
Ingo Lenßen wird von Iris Neuberg (43) alarmiert, die aufgrund einer Betriebsstilllegung ihren Job verloren hat. Der Anwalt versucht, dagegen vorzugehen, doch Schmuckladen-Inhaber Karl Schäfer (60) beteuert, selbst von der schlechten Wirtschaftslage überrascht worden zu sein. Was geht da hinter den Kulissen vor?
