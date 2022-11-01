Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 4Folge 20vom 01.11.2022
Plötzlich vor dem Nichts

Plötzlich vor dem NichtsJetzt kostenlos streamen

Lenßen übernimmt

Folge 20: Plötzlich vor dem Nichts

23 Min.Folge vom 01.11.2022Ab 12

Ingo Lenßen wird von Iris Neuberg (43) alarmiert, die aufgrund einer Betriebsstilllegung ihren Job verloren hat. Der Anwalt versucht, dagegen vorzugehen, doch Schmuckladen-Inhaber Karl Schäfer (60) beteuert, selbst von der schlechten Wirtschaftslage überrascht worden zu sein. Was geht da hinter den Kulissen vor?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen übernimmt
SAT.1

Lenßen übernimmt

Alle 4 Staffeln und Folgen