Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 4Folge 15vom 25.10.2022
23 Min.Folge vom 25.10.2022Ab 12

Gabi Merkel (35) ist überzeugt, an einem Marktstand dem Mann wiederbegegnet zu sein, der sie unter K.o.- Tropfen vergewaltigt hat, aber nicht gefasst werden konnte. Anwalt Ingo Lenßen eilt herbei, doch der vermeintliche Täter Bernd Radisch (39) streitet alles ab und zeigt seinerseits die Mandantin an! Mit Hilfe von Hypnose erinnert sich Gabi schließlich an Details.

SAT.1

