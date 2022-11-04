Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 4Folge 6vom 04.11.2022
Auf schmalen Schultern

Lenßen übernimmt

Folge 6: Auf schmalen Schultern

23 Min.Folge vom 04.11.2022Ab 12

Die besorgte Sarina Münchow (39) benötigt dringend Hilfe für ihre Schwester Olivia Jacobs (41) und wendet sich an Ingo Lenßen. Olivias Kinder Tallulah (15) und Mavi (10) haben ein Auto zerkratzt, als sie heimlich Geld mit Scheibenputzen verdienen wollten. Doch nicht nur das! Laut der Lehrerin hat Tallulah häufiger die Schule geschwänzt. Der Anwalt will verhindern, dass das Jugendamt einschreitet.

