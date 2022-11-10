Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 30vom 10.11.2022
23 Min.Folge vom 10.11.2022Ab 12

Sabine Peschen (45) bittet Ingo Lenßen, ihre Tochter Vanessa (18) zu vertreten. Vanessa macht gerade eine Ausbildung in einer Drogerie und wurde von Chef Martin Säger (43) gekündigt. Team Lenßen findet Hinweise, dass sich jemand gegen Vanessa verschworen hat und ihr u.a. einen Diebstahl anhängen will. Die Lage spitzt sich zu, als der Rest des Geldes auftaucht.

