Staffel 4 Folge 74 vom 07.02.2023
Lenßen übernimmt
Folge 74: Auf Messers Schneide
23 Min. Ab 12
Rebecca Reuter (43) benötigt Unterstützung von Ingo Lenßen. Ihr Sohn Lukas (16) wurde wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und Bedrohung eines Mitschülers vorläufig festgenommen. Ingo Lenßen hat Lukas in der Vergangenheit bereits einmal vertreten und weiß, dass die Vorwürfe nicht zu dem 16-Jährigen passen. Sarah Grüner und Ben Handke stoßen an Lukas' Schule auf ein Handyvideo, welches ihn zeigt und bereits viral geht. Ist Lukas auf die schiefe Bahn geraten?
