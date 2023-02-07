Staffel 4Folge 75vom 07.02.2023
Lenßen übernimmt
Folge 75: Kautionsbetrug
23 Min.Folge vom 07.02.2023Ab 12
Annika Fischer (32) ist verzweifelt. Die Immobilienfirma ihrer alten Wohnung verweigert die Kautionsrückzahlung. Sie und ihr Ehemann Sebastian Fischer (33) sollen angeblich Bestandteile der Wohnung entwendet haben. Ohne Geld kein Umzug in die neue barrierefreie Wohnung mit ihrem im Rollstuhl sitzenden Sohn Lukas Fischer (11). Sie haben Angst, nun sogar auf der Straße zu landen. Team Lenßen arbeitet gegen die Zeit, doch niemand möchte den Kautionsbetrug bezeugen.
