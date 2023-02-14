Staffel 4Folge 81vom 14.02.2023
Lenßen übernimmt
Folge 81: Hüllenlos - Wohnung los?
23 Min.Folge vom 14.02.2023Ab 12
Anwalt Ingo Lenßen erfährt von Tanja Hepp (40), dass sie von ihrem Vermieter Marius Granter (49) aus ihrer Wohnung geworfen werden soll. Angeblich betreibe sie dort mit ihrer Tochter Lina (18) ein illegales Prostitutionsgewerbe. Laut einer Annonce werden sexuelle Dienste angeboten. Tanja und ihre Tochter wissen von nichts. Doch wer hat diese Annonce geschaltet und die Gerüchte in die Welt gesetzt? Möchte jemand das Leben der Familie zerstören?
