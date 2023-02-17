Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 93vom 17.02.2023
Über Tisch und Bett gezogen

23 Min.Folge vom 17.02.2023Ab 12

Anna Rothe (42) bittet Ingo Lenßen, sie aus der finanziellen Abhängigkeit zu Matthias Zimmer (43) zu befreien. Für den gemeinsam gekauften Waffelladen hat sie ihren Sparvertrag gekündigt. Matthias sollte die Darlehensraten in Höhe seines Trennungsunterhalts zahlen. Doch seine Noch-Frau Helene Zimmer (42) behauptet mit einem Sex-Video, dass ihre Ehe nicht zerrüttet ist. Matthias bestreitet das und beteuert, Anna zu lieben. Doch wem soll diese nun glauben?

