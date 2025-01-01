Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Die Liebessklavin

SAT.1Staffel 2Folge 50
Die Liebessklavin

Die LiebessklavinJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 50: Die Liebessklavin

22 Min.Ab 12

Marc Kaufmann bittet Ingo Lenßen um Hilfe: Seine Lebenspartnerin Heike Severin wollte vor zwei Tagen mit einer Freundin ausgehen und kam nicht mehr zurück. Schnell entdecken die Detektive, dass Heike nicht nur treu sorgende Ehefrau und Mutter war, sondern eine Affäre mit einem Mann namens Rolf Bittl hatte. Die Ermittler beobachten, wie dieser nachts mit einem Paket von der Größe eines Menschen im Kofferraum in den Wald fährt ...

