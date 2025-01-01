Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 51
22 Min.Ab 12

Hartmut Grabner ist von Brandwunden gezeichnet. Im Dorf treibt ein Feuerteufel sein Unwesen und hat es vor allem auf seinen Besitz abgesehen. Lenßen & Partner folgen einer ersten Spur: die rauf- und trinkfreudige Dorfjugend, zu der auch Hartmut Grabners Tochter Anne gehört. Als es jedoch erneut bei Grabner brennt, haben alle Jugendlichen ein Alibi - außer der Tochter des Mandanten ...

