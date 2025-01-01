Lenßen & Partner
Folge 61: Todesgefahr in den Bergen
22 Min.Ab 12
Bergferien mit katastrophalen Folgen: Die 19-jährige Svenja Elsbeck wurde Opfer eines Rasers und liegt seitdem im Koma. Ihre Mutter Bärbel bittet Ingo Lenßen, den flüchtigen Fahrer ausfindig zu machen. Seine Ermittler machen sich auf zum Tatort im Urlaubsgebiet und können einem betrunkenen Autofahrer, dem Pensionsbesitzer Bruno Schrammel, gerade noch ausweichen. Hat er Svenja auf dem Gewissen? Oder war es doch Almwirt Führmann, den irgendetwas mit Svenja zu verbinden scheint?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick