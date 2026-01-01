Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Brutale Weihnachten

SAT.1Staffel 2Folge 74
Brutale Weihnachten

Brutale WeihnachtenJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 74: Brutale Weihnachten

23 Min.Ab 12

Verena Pappel rennt Ingo Lenßen in Panik vors Auto: Ein als Weihnachtsmann verkleideter Unbekannter hat versucht, sie zu vergewaltigen. Am nächsten Tag droht der Täter telefonisch an, seine Tat zu Ende zu bringen. Lenßen und Partner übernehmen den Fall, bei dem schnell der introvertierte Nachbar in den Mittelpunkt der Ermittlungen rückt. Allerdings erscheint auch der Ex-Freund des Opfers verdächtig ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen