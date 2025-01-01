Lenßen & Partner
Folge 76: Lust auf Mord
22 Min.Ab 12
Elke Teich will ihren Bruder Michael Gaipler in Schutz nehmen, und Ingo Lenßen soll ihr dabei helfen. Michael soll versucht haben, einen Zuhälter zu erschießen. Wegen versuchten Mordes sitzt er jetzt in Untersuchungshaft und schweigt zu den Vorwürfen. Der Mann verbrachte die Tage in einer Kegelkneipe, die Nächte im Rotlichtviertel. Bei seinen Kegelbrüdern finden Sandra Nitka und Christian Storm heraus, dass Michael Gaipler für die Tatzeit ein Alibi hatte.
